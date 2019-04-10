مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، أمس عن عقده جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع في ليبيا، وفقا للعين الإخبارية.

وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة، غسان سلامة، سيطلع المجلس على قراره تأجيل مؤتمر وطني يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات الليبية.

كان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قال إنه لا يمكن عقد الملتقى الوطني الليبي "ملتقى غدامس" في موعده، داعياً إلى "وقف التصعيد" العسكري للأزمة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً كبيرة للتوصل لتسوية للأزمة الليبية توحد المؤسسات السياسية والاقتصادية.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس دعا، الثلاثاء، إلى وقف فوري للمعارك الدائرة حالياً بين قوات الجيش الوطني الليبي ومليشيا مسلحة في طرابلس.

وقال جوتيريس، في المؤتمر الذي عقد مؤخراً بمجمع الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس: "أود أن أوجه نداء قوياً لوقف التصعيد العسكري"، مشيراً إلى أنه يعمل على وقف التصعيد بكل أشكاله من أجل المضي في الحل.

ومنذ أيام، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق، أثناء تقدمه نحو طرابلس من عدة محاور.