ابنة بريطانية محتجزة في دبي تناشد المسؤولين بالإفراج عن والدتها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

ناشدت المراهقة البريطانية باريس شرافيش التي تبلغ من العمر 14 عاما حاكم إمارة دبي بالإفراج عن والدتها التي اعتقلت في دبي بسبب تعليق نشرته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في العام 2016 والذي اعتبر إهانة لزوجها السابق ولزوجته الجديدة.

وكانت والدة المراهقة قد وصفت زوجها السابق بـ "الأحمق" ووصفت زوجته بـ "الحصان" عندما شاهدت صور زواجهما على موقع فيسبوك. وقد تمّ القبض على لاله شرافيش التي تبلغ من العمر 55 عاما في الـ 10 من مارس-أذار في مطار دبي عندما سافرت برفقة ابنتها لحضور مراسم تأبين زوجها السابق الذي توفي في هناك إثر إصابته بنوبة قلبية.

وكتبت باريس شرافيش رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، طلبت فيها منه إطلاق سراح والدتها. وجاء في الرسالة: "لم أر والدتي منذ 23 يوما، ومع كل يوم يمر، أشعر بتضاؤل الأمل بعودتها. من فضلكم، أرجو إعادة جواز سفر والدتي، والسماح لها بالعودة إلى المنزل".

وأكدت الفتاة أنها ظلت إلى جانب والدتها في أحد مكاتب الهجرة بالمطار لمدة أربع ساعات دون معرفة ما يجري، مضيفة أنّ رجال الشرطة صرخوا في وجهها للتوقف عن البكاء وأن والدتها أجبرت على التوقيع على وثيقة باللغة العربية، وهي الوثيقة التي لم تفهم فحواها، ولكنها اضطرت إلى توقيعها على أمل الإفراج عنها.

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وقالت باريس شرافيش: "لا يمكنني أن أصف بما فيه الكفاية شعوري بالخوف، خاصة بعد فقدان والدي قبل أسبوع واحد فقط، لأنني قلقة من فقدان والدتي أيضا"، مضيفة أن "الشعور بالآلام في معدتي تزداد سوءا".

وأشارت باريس شرافيش إلى أنها قضت إلى جانب والدتها يومين في السفارة البريطانية في الإمارات العربية، دون أن يتمكن الطاقم الديبلوماسي من مساعدة والدتها.

وتحذر بعض المنظمات والجماعات الأشخاص الذين يرغبون في زيارة الإمارات من التعرض للسجن بسبب "الجرائم الإلكترونية" حيث كثيرا ما يتم اعتقال اشخاص بسبب التعبير عن آرائهم أو بسبب انتقاد قضيّة محلية أو عربية أو حتى دولية.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إلى يورونيوز أن "الموظفين يدعمون امرأة بريطانية وعائلتها بعد احتجازها في الإمارات" مؤكدا "تواصل السلطات البريطانية بنظرتها الإماراتية فيما يتعلق بقضية لاله شرافيش". وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية جيرمي هانت خلال رحلة إلى لوكسمبورغ، للصحفيين بأن الحكومة "قلقة" من الموقف.