شكرا لقرائتكم خبر عن باحث علاقات دولية: قمة السيسى وترامب أكدت وجود تفاهمات سياسية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حامد، الباحث فى شئون العلاقات الدولية، أهمية اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن، مشيرًا إلى أن الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة الأمريكية تؤكد متانة العلاقة بين مصر وأمريكا.

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وأضاف الباحث فى شئون العلاقات الدولية، أن هناك علاقات قوية تربط بين القاهرة وواشنطن، والقمة التى جمعت بين السيسى وترامب، أكدت وجود تفاهمات سياسية كثيرة بين القاهرة وواشنطن، ويمكن استثمار تلك التفاهمات فى حل قضايا المنطقة.

ولفت الباحث فى شئون العلاقات الدولية، إلى أن قوة العلاقات المصرية الأمريكية يمكن استثمارها أيضًا فى زيادة الاستثمار الاقتصادى الأمريكى بمصر، لافتًا إلى أن ترامب أكد متانة العلاقات وإعجابه بجهود الرئيس السيسى.