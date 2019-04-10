اليوم.. سماع مرافعة النيابة في محاكمة 11 متهمًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا"

كتب إيهاب المهندس

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة فى محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا" بحلوان تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس...

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