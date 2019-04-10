"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل المحولة إلى البنوك

كتب مدحت وهبة



تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر أبريل، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أبريل، اعتبارًا من الأسبوع الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، وصرف المعاشات المحول صرفها على...