النائب الجميل التقى رئيس حزب الشعب الأوروبي في بروكسل

إلتقى رئيس حزب الكتائب ال​لبنان​ية النائب ​سامي الجميل​، رئيس حزب الشعب الأوروبي الـEPP جوزيف دول والأمين العام للحزب أنطونيو لوبيز، في ​بروكسل​، وتباحثا في أوضاع لبنان والمنطقة. وتناول النائب الجميل معهما ملف الشراكة بين حزب الكتائب والـEPP الذي يشكل أكبر كتلة نيابية في ​البرلمان الأوروبي​. وكان رئيس الكتائب اجتمع خلال زيارته لبروكسل، مع رئيس مجموعة المتوسط في البرلمان الأوروبي أندريه كوفاتشيف، في حضور عدد من نواب البرلمان وناقشا أيضا أوضاع لبنان والمنطقة. إشارة إلى أن هذه المجموعة هي المسؤولة عن ملف ​الشرق الأوسط​ ولبنان في البرلمان الأوروبي.

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