الفرزلي: بري اتخذ قرارا ان تبقى هذه الحكومة تحت عين النواب المفتوحة

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "رئيس المجلس نبيه بري اتخذ قرارا بابقاء الحكومة الحالية تحت عين النواب المفتوحة ومواكبة عملها"، لافتا الى ان "جلسات الأسئلة والأجوبة منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب وهذه الجلسات تقع ضمن صلاحيات المجلس في المراقبة".
وفي حديث اذاعي أكد الفرزلي أنه "يجب عدم إعطاء النقاش بين وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان اكبر من حقيقته"، لافتا الى ان "الواقع هو أن هناك وجهات نظر مختلفة حول الواقع المالي في لبنان وهذا الامر ظاهرة صحية أما مسألة الاستقرار المالي فهي خارج النقاش".
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