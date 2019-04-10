أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية "بناءة" مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مشيرا الى أن "الجانبين ناقشا الدور الهام الذي تلعبه السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط، فضلا عن دورها بالضغط على إيران، وكذلك أهمية قضايا حقوق الإنسان".
وكان مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد دعوا البيت الأبيض لتشديد موقفه من السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن ترامب قال إن الشراكة مع السعودية مهمة للاقتصاد الأميركي والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثة بناءة مع ولي العهد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.