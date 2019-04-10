البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثة بناءة مع ولي العهد السعودي

أعلن ​البيت الأبيض​ أن الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، أجرى محادثة هاتفية "بناءة" مع ولي العهد السعودي، ​محمد بن سلمان​، مشيرا الى أن "الجانبين ناقشا الدور الهام الذي تلعبه ​السعودية​ في ضمان استقرار ​الشرق الأوسط​، فضلا عن دورها بالضغط على ​إيران​، وكذلك أهمية قضايا حقوق الإنسان".

وكان مشرعون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد دعوا البيت الأبيض لتشديد موقفه من السعودية بعد مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​، لكن ترامب قال إن الشراكة مع السعودية مهمة للاقتصاد الأميركي والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.