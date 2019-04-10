خارجية فنزويلا تعلن انسحاب كراكاس من منظمة الدول الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول الأميركية بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا للبلاد. وأعربت الخارجية الفنزويلية في بيان لها عن أسفها لقرار المنظمة، واتهمتها بـ "الابتزاز والضغط على الدول الأعضاء من أجل الاستجابة لرغبة واشنطن".
وأكدت كاراكاس أنها ستنسحب من منظمة الدول الأميركية اعتبارا من 27 نيسان، إذ أنها "لا تستطيع أن تبقى عضوا في منظمة تخدم المصالح الإمبريالية للإدارة الأميركية"..
يذكر ان سبق لمعظم دول أميركا اللاتينية أن اعترفت بخوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد في كانون الثاني الماضي.
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