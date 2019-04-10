وزير النفط السوري: خسائر القطاع النفطي لدينا تجاوزت 47 مليار دولار

أعلن وزير النفط السوري علي غانم أن "خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة وصل إلى 47.2 مليار دولار"، مشيرا الى ان "حاجة البلاد الحالية تقدر بما بين 100 إلى 136 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ولهذا هناك حاجة للاستيراد".
وأعلن غانم عن عودة كثير من المنشآت النفطية إلى العمل في المرحلة الماضية ، وخاصة المنشآت في المنطقة الوسطى، ووصل إنتاجها اليوم إلى ما يقارب 17 مليون متر مكعب من الغاز الخام في تلك المنطقة.
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