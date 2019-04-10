واس: اجتماع عربي أميركي عقد في الرياض بمشاركة قطر لإطلاق الناتو العربي

ذكرت وكالة "واس" السعودية أن "اجتماعا عربيا-أميركيا شاركت فيه قطر، عقد يوم الاثنين الماضي في الرياض في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، المعروف إعلاميا باسم "الناتو العربي"، مشيرة الى أن "الاجتماع عقد بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".
وأوضحت أن الاجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
يذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي استضافتها الرياض، في أيار 2017.
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