واس: اجتماع عربي أميركي عقد في الرياض بمشاركة قطر لإطلاق الناتو العربي

ذكرت وكالة "واس" السعودية أن "اجتماعا عربيا-أميركيا شاركت فيه قطر، عقد يوم الاثنين الماضي في ​الرياض​ في إطار التحضير لإطلاق "تحالف ​الشرق الأوسط​ الاستراتيجي"، المعروف إعلاميا باسم "​الناتو​ العربي"، مشيرة الى أن "الاجتماع عقد بمشاركة رفيعة المستوى من ​المملكة العربية السعودية​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الإمارات العربية المتحدة​ ومملكة ​البحرين​ ودولة ​الكويت​ و​سلطنة عمان​ ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضحت أن الاجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف، الذي يهدف إلى تعزيز ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة و​العالم​".

يذكر أن التحالف يعد أحد مخرجات ​القمة العربية الإسلامية الأميركية​ التي استضافتها الرياض، في أيار 2017.