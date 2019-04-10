بومبيو يرفض تحديد موقف واشنطن من احتمال ضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية

رفض وزير الخارجيّة الأميركية مايك بومبيو تحديد موقف ​واشنطن​ بشأن ضمّ ​إسرائيل​ لمستوطنات الضفّة الغربيّة، كما رفض أن يؤكد دعم واشنطن لإنشاء دولة فلسطينية. وفي جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، رفض بومبيو الإجابة على سؤال السّناتور الديموقراطي كريس فان هولين عمّا إذا كانت إدارة ​دونالد ترامب​ ستُعارض "ضمّ إسرائيل بشكلٍ أحاديّ لكلّ الضفّة الغربيّة أو لجزء منها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أعلن أنّه يعتزم ضمّ مستوطنات الضفّة الغربيّة المحتلّة، في حال فوزه بولاية جديدة بعد ​الانتخابات​ التشريعيّة.