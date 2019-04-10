وزير الصحة البريطاني: حزب المحافظين بحاجة إلى انطلاقة جديدة

شرت صحيفة "التايمز" تقريرا بعنوان "لا مستقبل، لحزب البريكست، يقول وزير"، ونقلت الصحيفة عن وزير يعتبر من اقوى المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ قوله إن "​حزب المحافظين​ سينتهي أمره إذا اصبح الحزب الوحيد الذي يمثل خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​" .

ولفت وزير ​الصحة​ والرعاية الاجتماعية مات هانوك الى أن "الحزب يحتاج إلى مزيد من التفاؤل ليبقى في الحكم"، مشيراً إلى أنه يتوجب إظهار حبنا لهذا البلد".

وشدد على أنه "لا يجب الاكتفاء ببريطانيا الحديثة، نحتاج إلى قادة لبريطانيا الحديثة ونريد الوصول إلى ذلك والتحاور في ماهية ​المملكة المتحدة​ الحديثة التي نريدها"، معتبرا أن "حزب المحافظين بحاجة إلى انطلاقة جديدة فهناك الكثير من القضايا التي يتوجب علينا العمل عليها".