تحطم طائرة مقاتلة يابانية بعد اختفائها عن الرادار

اعلن وزير الدفاع الياباني تاكيشي أيوايا عن ​تحطم طائرة​ مقاتلة يابانية من طراز "إف - 35 إيه" قبالة سواحل شمال شرقي البلاد، بعد اختفائها عن الرادار، وقال للصحفيين إن حطام الطائرة التي يعتقد أنها مقاتلة شبح، عثر عليه على سطح مياه ​المحيط الهادئ​، ولا يزال البحث عن الطيار مستمراً.

وأضاف: "أعتذر للسكان المحليين للتسبب في قلق لهم". وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الطيار المفقود".

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن الطائرة ذات المقعد الواحد اختفت بعد إقلاعها من قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري، ونقلت كيودو عن مسؤولين ب​وزارة الدفاع​ أن المقاتلة كانت تحلق مع ثلاث طائرات أخرى في مهمة تدريب قبالة الساحل عندما اختفت من شاشات الرادار حوالي الساعة 0725 مساء بالتوقيت المحلي.