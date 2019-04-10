خضع الدالاي لاما لفحوص شاملة في أحد مستشفيات نيودلهي بعدما شعر بآلام في الصدر لكن حالته الصحية مستقرة، كما ذكر أحد ممثليه. وذكر ممثل الدالاي لاما في الولايات المتحدة نغودوب تسيرينغ "لوكالة فرانس برس"، "أن الزعيم الروحي لبوذيي التيبت البالغ من العمر 83 عاما توجه إلى نيودلهي صباح الثلاثاء لزيارة مستشفى ماكس، بسبب سعال خفيف".
وأكد تسيرينغ أن "الطبيب قال إنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق والأمر ليس على درجة كبيرة من الخطورة"، من دون أن يوضح ما إذا كان الدالاي لاما بقي في المستشفى للعلاج. كاشفاً انه "سيستريح بضعة أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الدالاي لاما الى أحد مستشفيات نيودلهي لإجراء فحوصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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