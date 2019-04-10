انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء فنزويلا مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ): شهدت معظم أنحاء فنزويلا انقطاعا للكهرباء مجددا ليل الثلاثاء/الأربعاء. جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن صحيفة "إل ناسيونال" المحلية. وفي السياق، ذكرت منظمة "نتبلوكس.أورج" التي تتعقب حالات انقطاع الإنترنت، في تغريدة عبر تويتر أن قدرة الاتصال بشبكة الإنترنت في البلاد انخفض إلى مجرد 10%.

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