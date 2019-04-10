أمريكا: تركيا تخاطر بالتعرض لعقوبات صارمة حال شرائها صواريخ إس 400

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
حذر كبار المسؤولين في لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي تركيا اليوم الثلاثاء من أنها تخاطر بالتعرض لعقوبات صارمة إذا مضت قدما في خططها لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400"، كما هددوا بمزيد من الإجراءات التشريعية.
وقال رئيسا اللجنتين الجمهوريان جيم ريش وجيم إنهوف، ونائباهما الديمقراطيان بوب مينينديز وجاك ريد، حسبما ذكر "راديو سوا" الأمريكي "بحلول نهاية العام سيكون لدى تركيا إما طائرات إف-35 المتقدمة أو منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" على أراضيها لن تنال الاثنين"، وقد تتعرض أنقرة لعقوبات بموجب القانون الأمريكي إذا مضت قدما في شراء الصواريخ .
وأضافا "العقوبات ستضر باقتصاد تركيا بشدة وستزعج الأسواق العالمية وستنفر الاستثمار الأجنبي المباشر وتعرقل صناعة الطيران والدفاع في تركيا".
ويتمتع المسؤولون عن اللجنتين بصلاحيات مثل "وقف" مبيعات الأسلحة الكبيرة للخارج والاضطلاع بأدوار كبيرة في وضع تشريع قد يتضمن معاقبة تركيا إذا مضت قدما في صفقة منظومة "إس-400".
يذكر أن هناك خلافا بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" والتي تتعارض مع أنظمة حلف "ناتو".
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