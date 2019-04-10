"دعم الشرعية" ينفذ عملية نوعية ضد الحوثيين بصنعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية نوعية ضد الميليشيات الحوثية بصنعاء.

وطالب التحالف، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم.

وكان قد قتل وأصيب 37 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادي إثر غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

كما استهدفت الغارات تعزيزات للمليشيات الحوثية، في قرية نجد القرين غربي منطقة يعيس في جبهة بمريس، أسفرت عن مصرع 25 حوثيا، بينهم القيادي الميداني، أيوب السامعي قائد ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للمليشيات، وجرح 12 آخرين.