تحطم طائرة مقاتلة يابانية بعد اختفائها عن الرادار

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

تحطمت طائرة مقاتلة يابانية من طراز (إف – 35 إيه) قبالة سواحل شمال شرقي البلاد، بعد اختفائها عن الرادار، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء.

وقال وزير الدفاع تاكيشي أيوايا للصحفيين إن حطام الطائرة التي يعتقد أنها مقاتلة شبح ، عثر على سطح مياه المحيط الهادئ، ولا يزال البحث عن الطيار مستمرا.

وأضاف: "أعتذر للسكان المحليين للتسبب في قلق لهم".

Advertisements

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الطيار المفقود".

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الطائرة ذات المقعد الواحد اختفت بعد إقلاعها من قاعدة ميساوا الجوية في مقاطعة أوموري، بشمال شرقي البلاد حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي أمس الثلاثاء.

ونقلت كيودو عن مسؤولين بوزارة الدفاع أن المقاتلة كانت تحلق مع ثلاث طائرات أخرى في مهمة تدريب قبالة الساحل عندما اختفت من شاشات الرادار .