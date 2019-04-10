سرقة مليوني يورو من طائرة نمساوية في عملية سطو مسلح بألبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - (د ب أ):
ذكر تقرير إعلامي أن رجالا مسلحين وملثمين سرقوا مليوني يورو على الأقل من طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية النمساوية في العاصمة الألبانية تيرانا الثلاثاء، قبل أن ينخرطوا في اشتباك بالأسلحة النارية مع الشرطة.
وقالت محطة "تي في كلان" نقلا عن الشرطة إن المسلحين قادوا سيارة "فان" إلى مطار تيرانا وهددوا العاملين من سيارة أمنية مدرعة أثناء تحميل الأموال بالطائرة، وتردد أنهم فروا بعد ذلك بسيارتهم ومعهم أكياس من المال.
وعلى مسافة نحو 800 متر، اشتبك اللصوص مع الشرطة بأسلحة نارية أثناء محاولة توقيفهم، وقتل أحد المسلحين، وألقى المسلحون الآخرون بجثة الرجل من السيارة وتمكنوا من الفرار.
ولم يتضح قدر الأموال التي سرقوها ، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن مليوني يورو على الأقل (2.3 مليون دولار).
وكان جميع الركاب بداخل الطائرة ، وهي من طراز إيرباص إيه 320) وقت السرقة.
وأقلعت الطائرة إلى فيينا في وقت لاحق ، وهبطت مع تأخير لمدة ساعتين ونصف الساعة.
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