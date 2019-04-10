محافظ سوهاج: إلغاء احتفالات العيد القومي حدادًا على شهداء سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 10 أبريل من كل عام، وذلك حداداً على أرواح شهداء حادث سيناء الإرهابي الذي وقع، أمس الثلاثاء، وأسفر عنه شهداء ومصابين من بينهم شهيدين من مركزي طهطا والمراغة.

وأوضح المحافظ أن الاحتفال بعيد سوهاج القومي هذا العام سيقتصر علي وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة علي أرواحهم ، وإلغاء الاحتفالات الفنية والمهرجانات التي كان من المقرر إقامتها.

وقال "الأنصاري"، إنه سيتم إقامة جنازة عسكرية بالمحافظة للشهيدين فور وصول الجثامين للمحافظة.