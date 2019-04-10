ماكرون يطالب إيران بالإفراج عن محامية حقوقية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات الإيرانية بالإفراج عن محامية حقوق الإنسان الإيرانية المسجونة نسرين ستودة، حسبما ذكر قصر الإليزيه مساء أمس الثلاثاء.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس أبدى مخاوفه بشأن قضية ستودة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وحُكم على ستودة بالسجن لمدة سبع سنوات في طهران الشهر الماضي ، حيث اتهمت بنشر دعاية والتآمر للإضرار بأمن الدولة والتجسس وإهانة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

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وأنكرت ستودة المزاعم المنسوبة إليها.

وكانت ستودة ، التي تم إلقاء القبض عليها في يونيو، قد مثلت سياسيين معارضين ونشطاء وأشخاصا حكم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم عندما كانوا قاصرين.

وحصلت المحامية على جائزة ساخاروف لحرية الفكر من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2012.