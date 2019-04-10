"الهجوم على كنيسة مارمينا والحكم على ضابط بتهمة تلقي رشوة".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 23 متهماً بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بالقطامية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 23 متهماً باستعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل آخرين بالقطامية.

وأسندت النيابة للمتهمين "طلال سليمان، غازي عواد، سلمي سالم، سليم عواد، حسين عواد، محمد فرج، سليمان سلامة، عماد محمد، محمد غازي، ضيف الله غازي، محمد سليم، بسام حسين، أحمد فرج، سعيد سلمي، محمد جمعة، محمد سليمان، عامر سلامة، عمرو سلامة، خالد سلامة، سلامة عمر، محمد سالم، محمد سعيد، أحمد خلف الله"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهما للسيطرة على تملك بعض الأراض الغير مملوكة لأي منهما، وذلك بأن أعد كل منهما سلاحه، وما أن التقوا بالكيلو 36 طريق السويس حتى تبادلوا وابلًا من الأعيرة النارية لفرض سيطرتهم.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السادس عشر، تهمة قتل المجني عليه "عرفة محمد" عمداً خلال إطلاقهم وابلًا من الأعيرة النارية لفرض سطوتهم، فأدت لإصابته بالإصابات التي أودت بحياته، كما شرع المتهمون في قتل المجني عليهم من السابع عشر وحتى الأخير.

محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

الحكم على ضابط بمكافحة المخدرات بتهمة تقاضي رشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآخرين لاتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة، مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

يواجه الضابط "ع. ع" 53 عامًا، تهمة تقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهي بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

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وتضم قائمة المتهمين، في القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "ع. ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلا من "م. ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"م. س" – 39 سنة – مدير مالي وشريك بذات الشركة.

محاكمة 11 متهمًا في قضية الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 11 متهمًا في الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.

وكانت نيابة أمن الدوله العليا، قد أصدرت قراراً بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "ثأر أوسيم"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "ثأر أوسيم".

كانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقًا لـ 12 متهماً، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وكانت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفي وماضي شوقي ومجدي شوقي (محبوسين)، وغيابيًا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحي حسين، وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف العدوة"

تنظر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث العدوة".

كانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في عام 2015 بمعاقبة 280 متهمًا بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة ٤ آخرين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض قبلت طعون المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد بعد إلغاء الأحكام الصادر بحقهم.