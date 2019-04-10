"تُحدث نقلة نوعية".. 15 معلومة عن الصفقة الأضخم في تاريخ السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تعاقدت هيئة السكة الحديد، على أضخم صفقة في تاريخها، لتحسين وإعادة تأهيل الأسطول الحالي لعربات السكك الحديدية، وتدعيمه بأخرى جديدة، وإحداث نقلة نوعية في تاريخ السكك الحديدية، لخدمة قرابة 350 مليون راكب يستقلون القطارات سنويًا.

وينشر "الخليج 365"، أبرز معلومات عن الصفقة الأضخم في تاريخ السكة الحديد، كالآتي:

- إجمالي العربات المتعاقد عليها 1300 عربة.

- 800 عربة مُكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة) .

- 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

- إجمالي تكلفة الصفقة 22 مليار جنيه.

- تسليم أول دفعة من العربات وعددها 30، خلال ديسمبر المقبل.

- توريد جميع الـ 1300 عربة خلال 40 شهرًا.

Advertisements

- تم توقيع الصفقة بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج في سبتمبر من العام الماضي.

- الانتهاء من عربتين كنموذج في سبتمبر المقبل، وإرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر.

- وصفها كامل الوزير وزير النقل بـ"الأضخم في تاريخ السكة الحديد".

- تم إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد المادي للصفقة، ويتبقى فقط مرحلة مراجعة المسودة المرسلة من بنك أكزيم المجري وإبداء الملاحظات من الجانب المصري ليتم التعاقد المادي قبل شهر رمضان.

- تضم الصفقة توقيع عقد صيانة من الشركة، للعربات لمدة 15 عاما، وتقديم قطع الغيار.

- تشمل تدريب العاملين بالورش لمدة 15 سنة على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمة المقدمة من خلالها

- تشمل إنشاء الشركة، ورشة جديدة مزودة بالأدوات والمعدات المطلوبة لصيانة العربات.

- تمويل الصفقة بقرض حكومي ميسر من قبل التحالف الروسي المجري.

- الصفقة جاءت من بين 7 عروض تم دراستها فنيًا وماليًا من قبل لجنة مشكلة من كافة الأطراف: الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية والسكة الحديد ووزارة النقل وبعض اساتذة الجامعات المصرية.