البيت الأبيض: ترامب يجري اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أجرى، أمس، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس.
وتطرق الاتصال الهاتفي إلى الدور الحيوي للمملكة العربية السعودية في إرساء السلام في المنطقة، وضروة الحفاظ على أقصى ضغط على إيران.
وأكد الرئيس الأميركي أن الشراكة الأميركية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأميركي.
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