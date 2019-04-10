ترامب: لا نعتزم إعادة فصل العائلات على الحدود مع المكسيك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا توجد خطة لإعادة سياسة فصل العائلات على الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "نحن لا تعتزم القيام بذلك، لا".

وكان فصل الأطفال عن أبائهم على الحدود قد أثار انتقادات شديدة وتم وقف هذه السياسة في العام الماضي، ولا يزال يعتقد أنه تم فصل مئات الأطفال عن عائلاتهم.

وقام ترامب بتنفيذ سياسات تستهدف وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الموقف على الحدود الجنوبية.

وأشار الرئيس الأميركي مؤخراً إلى أنه قد يعزز الإجراءات ضد الهجرة على الحدود.

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