منظمة الدول الأميركية تعترف بممثل جوايدو مندوباً لفنزويلا

أعلنت منظمة الدول الأميركية أنها تعترف بمبعوث زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو مندوباً لبلاده في المنظمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا.

وبعد نقاشات ساخنة، اتخذ المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية قراره بغالبية 18 صوتاً مقابل 9، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت وتغيب عضو واحد.

وكان جوايدو دعا السبت إلى تظاهرات جديدة الأربعاء، بعدما أعلن بدء "المرحلة النهائية" لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي طلب مساعدة دول في المنطقة لفتح حوار بين المعسكرين.