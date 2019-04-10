وسائل إعلام: نتانياهو يعزز فرص فوزه بالانتخابات التشريعية

عزّز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو فرصه للفوز في الانتخابات التشريعيّة الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلّية استندت إلى نتائج جزئيّة واستطلاعات للرّأي لدى الخروج من صناديق الاقتراع.

وقالت الهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون إنّه بعد فرز 40% من الأصوات، حصل حزب نتنياهو على نحو 40 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، بينما حصلت لائحة منافسه بيني غانتس على 35 مقعدًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس قد أعلنا فوزهما بالانتخابات التي جرت الثلاثاء، في حين أظهرت استطلاعات الرأي نتائج متقاربة بين لوائحهما الانتخابية.

وكشفت الاستطلاعات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي من منافسه الجنرال بيني غانتس.

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وأظهرت الاستطلاعات الصادرة عن ثلاث محطات تلفزيونية، أن تحالف الليكود مع الأحزاب اليمينية الصغرى قد يجمع بين 60 و66 مقعدا من أصل 120 مقعدًا، في حين أن تحالف أزرق أبيض برئاسة غانتس مع أحزاب صغيرة أخرى، لن يجمع سوى ما بين 54 و60 مقعدًا.

المصدر: – قناة العربية