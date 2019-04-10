مجلس الأمن يبحث اليوم أزمة ليبيا ومعارك طرابلس تؤجل الحوار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 أبريل 2019 07:09 صباحاً - يعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة في محاولة لإنقاذ مسار السلام المتعثر في ليبيا.

يأتي ذلك بعد أن دعت فرنسا مجددا للاتفاق على إجراء الانتخابات في أقرب وقت كمخرج من الأزمة التي يخشى أن تتحول إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة من جهته على إرجاء الملتقى الوطني للحوار بين الأطراف الليبية الذي كان من المرتقب عقدُه من الرابع عشر إلى السادس عشر من أبريل في غدامس وسط غرب ليبيا، إلى أجلٍ غيرِ مسمى، بسبب المعارك في جنوب العاصمة.

وقال سلامة إنه لا يمكن لنا أن نطلبَ الحضور للملتقى والمَدافعُ تُضرِبْ والغاراتُ تُشَنّ، مؤكدا تصميمه على عقد الملتقى الوطني الليبي وبأسرع وقت ممكن.

وفي آخر تطورات الأوضاع الميدانية في ليبيا أشار مراسل العربية إلى تنفيذِ سلاح الطيران التابع لحكومة الوفاق غارةً على قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني جنوب العجيلات منتصف ليل أول أمس.

ورد الجيش بغارات على المناطق المحيطة بمطار طرابلس لتعزيز وجوده فيها باعتبارها خطاً رئيسياً لداخل العاصمة.

Advertisements

وكشف مراسل العربية أن الاشتباكات عند جسر تاجوراء وشرق معسكر اليرموك ماتزال دائرة حتى اللحظة.

فيما أكد أن الجيش الوطني بسط سيطرته على مفترق وادي الربيع شرق طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن هناك تحالفات بين الجماعات المتطرفة في العاصمة طرابلس، موضحاً أن خلايا داعش النائمة بدأت بالتحرك.

المصدر: – قناة العربية