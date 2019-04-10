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البيت الأبيض: ترمب أجرى هاتفيا محادثات مثمرة مع محمد بن سلمان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 أبريل 2019 07:09 صباحاً - مشاركة

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى هاتفيا محادثات مثمرة مع ولي العهد السعودي الأمير .

وأوضح المصدر أن المحادثات دارت حول دور المحوري في استقرار الشرق الأوسط، وضرورة الاحتفاظ بأقصى ضغط ممكن على إيران.

 

المصدر: العربية.نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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