قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى هاتفيا محادثات مثمرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح المصدر أن المحادثات دارت حول دور السعودية المحوري في استقرار الشرق الأوسط، وضرورة الاحتفاظ بأقصى ضغط ممكن على إيران.
المصدر: العربية.نت
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترمب أجرى هاتفيا محادثات مثمرة مع محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.