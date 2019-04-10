البيت الأبيض: ترمب أجرى هاتفيا محادثات مثمرة مع محمد بن سلمان

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى هاتفيا محادثات مثمرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح المصدر أن المحادثات دارت حول دور السعودية المحوري في استقرار الشرق الأوسط، وضرورة الاحتفاظ بأقصى ضغط ممكن على إيران.

المصدر: العربية.نت