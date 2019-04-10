ليبيا.. وزير العدل بحكومة السراج يستقيل ويتوجه إلى تونس

أفادت مصادر العربية، اليوم الأربعاء، بأن محمد لملوم وزير العدل في حكومة الوفاق في ليبيا التي يترأسها فايز السراج، استقال من منصبه وتوجه إلى تونس.

جاء ذلك عقب يومين من استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي علي القطراني بسبب انفراد فايز السراج رئيس المجلس بالقرارات كما أفصح عنه حينها.

وقال القطراني في بيان له، إن سلوك السراج الذي تحركه الميليشيات كما قال، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق.

وثمن القطراني تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، لتخليصها من سيطرة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدًا أن السراج خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه الميليشيات.

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ويعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة في محاولة لإنقاذ مسار السلام المتعثر في ليبيا.

يأتي ذلك بعد أن دعت فرنسا مجددا للاتفاق على إجراء الانتخابات في أقرب وقت كمخرج من الأزمة التي يخشى أن تتحول إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

المصدر: العربية.نت