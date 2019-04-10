جانتس يعلن فوزه على نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية

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جانتس ونتنياهو
أعلن بيني جانتس، فوزه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط، على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية. وقال حزب "الأزرق والأبيض" الذي يتزعمه جانتس، في بيان: "فزنا! الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها!". ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وفقا لما ذكرته رويترز.
وأشارت رويترز إلى أن استطلاعين لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على غالبية المقاعد، وأظهر الاستطلاع الثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط التي سيتعين على جانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية. ولم تعلن النتائج رسميا حتى الآن. وعبرت استطلاعات الرأي التي سبقت
وأشارت رويترز إلى أن استطلاعين لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على غالبية المقاعد، وأظهر الاستطلاع الثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط التي سيتعين على جانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية.
ولم تعلن النتائج رسميا حتى الآن.
وعبرت استطلاعات الرأي التي سبقت انتخابات الكنيست، انقساما كبيرا مثل طبيعة المجتمع الإسرائيلي، إذ حل حزب "كاحول لافان" بقيادة بيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، في مقدمة نصف الاستطلاعات، فيما حل حزب "الليكود" الذي يقوده بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، في المركز الأول في النصف الآخر من الاستطلاعات، ما يشير إلى أن المنافسة ستكون مستعرة بين هذين الحزبين، في الانتخابات التي يشارك فيها 40 حزبا وائتلافا. (للمزيد: 6 سيناريوهات في انتخابات الكنيست.. من يُشكل الحكومة؟)
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