جانتس يعلن فوزه على نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية

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جانتس ونتنياهو

أعلن بيني جانتس، فوزه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط، على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية. وقال حزب "الأزرق والأبيض" الذي يتزعمه جانتس، في بيان: "فزنا! الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها!". ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأشارت رويترز إلى أن استطلاعين لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على غالبية المقاعد، وأظهر الاستطلاع الثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط التي سيتعين على جانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية. ولم تعلن النتائج رسميا حتى الآن. وعبرت استطلاعات الرأي التي سبقت

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