شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية عن اعتبار واشنطن "الإخوان" تنظيما إرهابيا: قادم لا محالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن اعتبار أمريكا جماعة الإخوان إرهابية هو أمر آتٍ لا محال، وذلك من توابع زلزال بقوة 30 مليون مصرى خرجوا لإزاحة تنظيم الإخوان من البلاد والمنطقة، ذلك الزلزال الذى ضرب تنظم الإخوان فأصابه بالتصدع وفقدان الفاعلية.

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وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن القوى التى صنعت ذلك التنظيم ظلت تماطل رهانًا على تراجع الحسم الشعبى لطرد الإخوان أو خضوع الإدارة المصرية لأى ضغوط، ولكن بعد أن مضت الإدارة المصرية فى خطة طريقها وزيادة وامتلكت القدرة لملئ الفراغ الاستراتيجى الناتج من سقوط جيوش المنطقة الوعى الشعبى بخطر ذلك التنظيم لا بديل إلا باعتبار ذلك التنظيم منظمة إرهابية.

كان الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، كشف أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعتبر جماعة الإخوان، تنظيمًا إرهابيًا خلال الفترة المقبلة، وستتعامل معها كما تعاملت مع الحرس الثورى الإيرانى.