"سد النهضة ومكافحة الإرهاب".. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

القاهرة - مصراوي:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مباحثات قمة مع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي أعرب عن ترحيبه بالرئيس في البيت الأبيض، مؤكداً تقديره لشخص سيادته، ومشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة

المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة...