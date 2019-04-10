توقعت وسائل إعلام إسرائيليّة فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعيّة، بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أنّه في وضع أفضل من منافسه الرئيسي لتشكيل ائتلاف يميني.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، أظهرت النّتائج أنّ حزب الليكود الذي يتزعّمه نتنياهو حصل مع أحزاب يمينيّة أخرى متحالفة معه على ما بين 65 و67 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وذلك بعد الانتخابات التي جرت امس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية توقعت فوز نتانياهو في الانتخابات التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.