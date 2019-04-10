وسائل اعلام اسرائيلية توقعت فوز نتانياهو في الانتخابات التشريعية

توقعت وسائل إعلام إسرائيليّة فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​ في ​الانتخابات​ التشريعيّة، بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أنّه في وضع أفضل من منافسه الرئيسي لتشكيل ائتلاف يميني.

وذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية ان بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، أظهرت النّتائج أنّ حزب الليكود الذي يتزعّمه ​نتنياهو​ حصل مع أحزاب يمينيّة أخرى متحالفة معه على ما بين 65 و67 مقعدًا في ​الكنيست​ المؤلف من 120 مقعدًا، وذلك بعد الانتخابات التي جرت امس الثلاثاء.