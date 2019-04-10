قائد الجيش الايراني: الاجراء الاميركي ضد الحرس الثوري جنوني وصبياني

وصف القائد العام للجيش الايراني اللوء سيد ​عبدالرحيم موسوي​، الاجراء الاميركي بحق ​الحرس الثوري​ الايراني بـ"انه اجراء جنوني وصبياني"، مشيراً إلى أن "​القوات المسلحة​ الايرانية بما فيها الجيش والحرس الثوري، تقف الى جانب الشعب، وستبذل قصارى جهدها للدفاع بكل قوة عن وحدة اراضي البلاد واهداف ​الثورة الاسلامية​".

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