الايليزيه: ماكرون يدعو نظيره الايراني الى تجنب التصعيد في المنطقة

دعا الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني ​حسن روحاني​ إلى "تجنّب أيّ تصعيد أو زعزعة لاستقرار المنطقة"، بحسب ما أفاد ​الإليزيه​، وذلك بعدما أدرجت ​الولايات المتحدة​ رسمياً ​الحرس الثوري الإيراني​ على لائحة المنظمات "​الإرهاب​ية" الأجنبية، فيما اتهم روحاني الولايات المتحدة بأنها "زعيمة الإرهاب الدولي".

وذكّر الرئيس الفرنسي نظيره الايراني من جهة ثانية، "بالتزام فرنسا وشركائها الأوروبيين بالإطار الذي حدّده الاتّفاق النووي" الموقّع بين الدول الست وإيران في العام 2015.