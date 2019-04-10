النشرة: جريحان بحادث سير مروع عند مفرق العباسية - طورا

افاد مراسل "​النشرة​" عن وقوع ​حادث سير​ مروع بين سيارتين عند مفرق ​العباسية​ - طورا مما ادى الى سقوط جريحين. وعلى الفور توجهت ​فرق الإسعاف​ التابعة للدفاع المدني اللبناني - مركز صور الاقليمي وعملت على نقلهم الى احدى ​مستشفيات​ المدينة، وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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