السفير الروسي لدى المغرب: “طنجة تطورت كثيرا لدرجة لم أعرفها” وهكذا تعلمت العربية

عبر السفير الروسي لدى المغرب، فاليريان شوفايفعن، عن إعجابه بالتطور الذي عرفته مدينة طنجة من نمو وازدهار متسارعين، بالمقارنة بآخر زيارة قام بها إلى المدينة، والتي كانت في تسعينات القرن الماضي.

وكشف شوفايفعن، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة، ومؤسسة اليونيسكو، أمس الثلاثاء، أنه تفاجئ بالتطور والتنمية التي شهدتها عاصمة البوغاز، وقال في تصريح ل””اليوم 24″: “لم أعرف طنجة عند وصولي إليها”.

وبخصوص إتقانه للغة العربية، أضاف للموقع أنه تعلمها عندما دخل إلى الجامعة سنة 1972 لدراسة العلاقات الدولية، وكانت اللغة العربية مطلوبة، آنذاك، في الاتحاد السوفياتي، وزاد “ومنذ تخرجي دخلت إلى الخدمة الديبلوماسية سنة 1977، وفي تلك الفترة كان كل ما يخص مهامي باللغة العربية”.