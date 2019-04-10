حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة وأجواء خماسينية السبت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جو مختلف بشكل كبير خلال ساعات هذا اليوم الأربعاء مع انخفاض لافت في درجات الحرارة، ويوم الغد الخميس ترتفع الحرارة من جديد وتواصل ارتفاعها نهاية الأسبوع الحالي ومطلع المقبل.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الخميس، مع بقائها دون معدلاته لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة توالي الحرارة ارتفاعها ليسود جو ربيعي شديد الاعتدال وترتفع الحرارة عن معدلاتها السنوية بنحو الثلاثة درجات مئوية. وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة، يوم السبت، ليسود جو صيفي وخماسيني مغبر في بعض المناطق وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة لهذا الوقت من العام بنحو الأربعة درجات مئوية. كما سيسود جو حار في مناطق الأغوار وحرارة تقترب من منتصف الثلاثينيات مئوية.