برلمانية مصرية: نحارب الإرهاب والإخوان بتعاون أمريكي

قالت البرلمانية المصرية مارجريت عازر: إن الدولة المصرية تحارب الإرهاب وتنظيم الإخوان الإرهابي، بالتشاور والتعاون مع الإدارة الأمريكية.

وأكدت عضو مجلس النواب المصري، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الإدارة الأمريكية تساعد مصر في القضاء على الإرهاب؛ حرصا على السلام في الشرق الأوسط.



وأشارت البرلمانية المصرية إلى أن العالم يعرف أن مصر تأخذ على عاتقها محاربة الإرهاب بشكل واضح جدا، وهو ما يضع الدولة المصرية تحت تحديات وضغوط كثيرة طيلة الوقت، لكن هذا يزيد من العزيمة وليس العكس.

وأضافت أن هناك وعيا كبيرا جدا في مصر بخصوص الدور التخريبي الذي يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، وبالتحديد في منطقة سيناء، وعلى علم بالضغوطات الكبيرة التي تُبذل لعرقلة مسار التنمية في مصر، إلا أن وعي الشعب المصري يتصدى لتلك المحاولات.



ولفتت عازر إلى أن الاستقبال الحافل من الجالية المصرية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دليل على نجاحه في مهمته التي يواجه خلالها تحديات اقتصادية كبيرة.

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وتابعت أنها قامت بعدة جولات وألقت محاضرات عدة لتوضيح ماهية التعديلات الدستورية المقترحة، وأن الهدف منها هو مصلحة الدولة المصرية بشكل عام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الثلاثاء، خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إنه تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأضاف ترامب، بينما كان السيسي يقف إلى جانبه، للصحفيين، إن هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة.

وبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى أمريكا هي الثانية له منذ توليه الحكم في 2014 تعد فيها القضايا الإقليمية أولوية كبيرة خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ووفق خبراء سياسيين فإن الزيارة تتناول 5 ملفات أبرزها: الصراع العربي الإسرائيلي، ومستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وقضايا مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة، وأمن الخليج العربي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.



