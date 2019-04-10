التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد مليشيا الحوثي في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الأربعاء، تنفيذ عملية استهداف نوعية على مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء.



وطالب التحالف العربي، في بيان صحفي، المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة بصنعاء حفاظا على سلامتهم.

وكشف التحالف عن أن عملية الاستهداف شملت ورشة تصنيع وتركيب طائرات بدون طيار في صنعاء، ‎وكذلك منصة إطلاقها لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد التحالف أن مليشيا الحوثي تستخدم الأحياء السكنية لتركيب وتجميع الصواريخ الباليستية، وتصنيع الألغام.

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وأشار التحالف إلى أن ‏الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية": إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 6 غارات على مواقع حوثية شمالي صنعاء وسمع دوي انفجارات متتالية.

ووفقا للمصدر، فقد استهدفت مقاتلات التحالف العربي مدرسة الحرس الجمهوري الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، ويستخدمها الحوثيون معسكرا لتدريب مئات الشباب المختطفين قبل الزج بهم إلى جبهات القتال إجباريا.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مستودعا للأسلحة في محيط مدينة الثورة الرياضية شمالي العاصمة صنعاء.

