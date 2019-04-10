إدانات عربية وإسلامية للتفجير الانتحاري بسيناء

أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابطين وفردين من الشرطة المصرية، فضلا عن استشهاد 3 مدنيين أحدهم طفل "6 سنوات" وإصابة 26 آخرين.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أدانت التفجير الإرهابي، وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداٌ تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.



كما أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع مصر رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها على الإرهاب، ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، واستنكاره لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة والمخططات الخبيثة لهذه العصابات الإرهابية.

وندد الأزهر الشريف بالتفجير الإرهابي، مؤكدا أن استهداف الإرهابيين لأماكن وجود المدنيين يكشف عن مدى إجرام الإرهابيين وإفلاسهم، ويبرهن على أن الضربات الموجعة التي وجهها رجال القوات المسلحة والشرطة لهؤلاء الإرهابيين، أفقدتهم القدرة على المواجهة المباشرة.

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وأكد الأردن وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الأسود، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، إن بلاده تتضامن مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى، الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار مصر، معربا عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وأدانت مملكة البحرين بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع الثلاثاء، وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف المملكة إلى جانب مصر في جهودها لمكافحة كل أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الثلاثاء، استشهاد ضابطين وفردي شرطة، فضلا عن استشهاد 3 مدنيين أحدهم طفل "6 سنوات" وإصابة 26 آخرين جراء تفجير انتحاري نفسه بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية، في بيان، إنه أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بالمنطقة المذكورة قام شخص انتحاري يبلغ من العمر نحو 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية.