فلسطين والعلاقات مع العرب على هامش انتخابات الكنيست

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السلام مع فلسطين، والعلاقات مع الدول العربية دائما على قائمة اهتمامات المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية إلا أنها لم تكن القضية الرئيسية في انتخابات هذا العام

اليوم، إسرائيل على موعد مع واحد من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخها، حيث فتحت مقار الاقتراع أبوابها، منذ الصباح الباكر، في جميع الأراضي المحتلة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ21، ومن المقرر أن يشارك هؤلاء الناخبون، في تحديد رئيس الوزراء المقبل، وبالإضافة إلى ذلك مستقبل عملية السلام مع فلسطين، والعلاقات مع الدول العربية، وهي القضية التي لم تحتل جزءا كبيرا من أجندات المرشحين الانتخابية، على عكس ما كان عليه الأمر على مدى انتخابات الكنيست السابقة.

حيث أشارت مجلة "فوكس" الأمريكية، إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن، في محاولة للفوز بدعم المزيد من الناخبين اليمينيين، في مطلع الأسبوع أنه سيضم نحو 130 كتلة استيطانية يهودية في الضفة الغربية تحت سيادة إسرائيل، إذا أعيد انتخابه. وتضم الضفة الغربية، التي يعتبرها المجتمع الدولي أرضًا

حيث أشارت مجلة "فوكس" الأمريكية، إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن، في محاولة للفوز بدعم المزيد من الناخبين اليمينيين، في مطلع الأسبوع أنه سيضم نحو 130 كتلة استيطانية يهودية في الضفة الغربية تحت سيادة إسرائيل، إذا أعيد انتخابه. وتضم الضفة الغربية، التي يعتبرها المجتمع الدولي أرضًا فلسطينية محتلة، نحو 2.6 مليون فلسطيني، مقابل نحو 622 ألف مستوطن يهودي. وتشكل الضفة الغربية أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية في أي حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على فكرة "حل الدولتين"، وهي الخطة التي أيدها نتنياهو والإدارات الأمريكية السابقة، إلا أن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم أجزاء من المنطقة سيغير الأمور بشكل كبير. وتقول المجلة إنه من خلال ضم هذه المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية، بدلا من معاملتها كمواقع استيطانية غير قانونية سيتم تفكيكها ذات يوم، فإن نتنياهو يمنح هدية ضخمة لليمين الإسرائيلي. حيث يقول خالد الجندي، الباحث بمعهد بروكينجز، للمجلة: "يبدو من الواضح أنه يحاول جذب الناخبين اليمينيين خاصة المؤيدين للمستوطنات، وجماعة (إسرائيل الكبرى) التي كانت تضغط من أجل ضم المستوطنات منذ سنوات". اعرف عدوك.. كيف يختار الإسرائيليون رئيس الوزراء؟ وأضاف الجندي أن "مثل هذه الخطوة من المرجح أن تشير إلى موت حل الدولتين، وتقرب إسرائيل من واقع الفصل العنصري الرسمي على أرض الواقع". Advertisements وأشارت "فوكس" إلى أنه بالإضافة إلى رغبة نتنياهو في الحصول على دعم من اليمين الإسرائيلي، هناك عامل آخر وراء هذا الإعلان، ففي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان،في انتهاك واضح للقانون الدولي. حيث ترى ديانا بوتو المحامية الكندية الفلسطينية والمتحدثة السابقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، أن "السبب في أن نتنياهو لم يفعل ذلك من قبل هو الضغط الدولي الذي مورس عليه"، وتابعت: "لكنه حصل على الضوء الأخضر مع الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وقبل ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل". في المقابل تبنى حزب "كاحول لافان" بقيادة بيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، وجهة نظر أقل حدة تجاه الفلسطينيين. «تحالف الخصوم» يسحب البساط من نتنياهو في الانتخابات حيث تعهد الحزب في ميثاق نشره في مارس الماضي، بإلغاء "قانون الدولة القومية اليهودية" الذي صدر العام الماضي والذي يهمش المواطنين غير اليهود، وتعهد بالمضي قدمًا في الحلول الدبلوماسية مع الفلسطينيين والدول العربية. إلا أنه لا يظهر مصطلح "حل الدولتين" في الميثاق، ولا يظهر مصطلح "الدولة الفلسطينية"، حيث يبدو أن الحزب يبذل جهدا لإقناع الناخبين اليمينيين الذين يميلون إلى دعم الحزب. بالإضافة إلى استبعاد الانسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية، ينص الميثاق على أنه لن يكون هناك انسحاب من أربع مناطق استراتيجية، وهي الكتل الاستيطانية الرئيسية، ووادي الأردن، والقدس ومرتفعات الجولان. وهو الأمر الذي قد يكون ردا على ادعاءات نتنياهو بأن جانتس، مرشح وسطي ضعيف، سوف يقدم تنازلات للفلسطينيين من أجل السلام. إيران والانتخابات.. دوافع نتنياهو لزيارة روسيا وفيما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين، يقول الحزب في الميثاق: "سنبدأ مؤتمرًا إقليميًا مع الدول العربية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار، والانفصال عن الفلسطينيين مع الحفاظ على المصالح الأمنية الثابتة لدولة إسرائيل وحرية الجيش الإسرائيلي".

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