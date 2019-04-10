شكرا لقرائتكم اليمن.. التحالف ينفذ عملية نوعية ضد الحوثيين بصنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت صباح الأربعاء عند الساعة (4:17) عملية عسكرية نوعية لتدمير هدفين عسكرية مشروعة، عبارة عن ورشة تصنيع تستخدمها المليشيا الحوثية لتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار وكذلك أحد المخازن لمنصات الإطلاق وتجهيز الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية .

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م) ، (09 فبراير 2019م) ، ( 23 مارس 2019 م )والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

إلى ذلك، أكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أشار إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية، في الوقت الذي تستخدم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، والتي تشمل ورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستيه، ورش تركيب و تفخيخ الطائرات بدون طيار ، ورش صناعه الألغام والعبوات المبتكرة وأيضاً تخزين الأسلحة بأنواعها، في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية .

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وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نقذت في وقت سابق الثلاثاء، 5 غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية، تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في مزارع الجر التابعة لمديرية عبس بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري عن تدمير عربتين عسكريتين تابعة لمليشيات الحوثي، وسقوط قتلى وجرحى حوثيين نتيجة الغارات.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت أجزاء واسعة الأسبوع قبل الماضي في منطقة بني حسن التابعة لمديرية عبس محافظة حجة شمال غرب اليمن.

أما بمحافظة الضالع فلقي 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي بارز مصرعهم، وجرح 12 آخرون، الثلاثاء، في قصف لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تعزيزات للميليشيات بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال مصدر ميداني، إن طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، شن غارتين على تعزيزات عسكرية للحوثيين، وتم استهداف طقمين وعربة Bmb، أثناء تواجدهم بقرية نجد القرين غرب منطقة يعيس بمريس.