"المصريين الأحرار" بسوهاج يكثف تحركاته لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب علاء مازن، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة سوهاج، ونائب دائرة مركز وبندر سوهاج تكثيف الحملات الدعائية والتحفيزية لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة فى التعديلات الدستورية. وقال أمين المصريين الأحرار بسوهاج، إن الحزب يتلاحم مع الشارع والمواطنين البسطاء لشرح وتوضيح المواد الدستورية المقترحة للتعديل والاستحداث وأهمية النزول للجان الاقتراع وممارسة الحق الدستورى فى التصويت. Advertisements وأضاف النائب علاء مازن، أن الحزب أطلق حملة دعائية وتوعوية للمواطنين بضرورة المشاركة تحت عنوان "وعيك يحميها"، وتشمل لقاءات ومطبوعات تحفز للنزول للصندوق. وأشار إلى أن عموم المصريين وصعيد مصر خاصة معروف بأنه صاحب مواقف ولم يتوان أبدًا عن خدمة بلاده.

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