شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية تكشف أبرز مكاسب زيارة الرئيس السيسى لـ"واشنطن" والقمة مع ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لواشنطن، يمثل مصر الكبيرة، مصر الأكبر من حدودها الجغرافية وسياستها الداخلية، فمصر اليوم هى قائد أفريقيا والشريك الأكثر تأثيراً وأهمية فى العلاقات الشرق أوسطية، فضلاً على توسع العلاقات المصرية الأوروبية فى الفترة الأخيرة.

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وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هذه الزيارة تأتى لتأكيد هذا الحرص الشديد على الحفاظ على التوازن فى العلاقات الدولية على كل الاتجاهات، ومع جميع الأطراف، هو سر قوة العلاقات المصرية الأمريكية اليوم والتى لم تشهد هذا التوافق بين رئيسين مصرى وأمريكى بهذا الشكل منذ عهد الرئيس السادات.

وتابعت داليا زيادة، أن تخرج مصر بالعديد من الامتيازات التجارية من هذا اللقاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات المهمة فى المجال العسكرى.