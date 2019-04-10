هاشم: العبرة في تنفيذ خطة الكهرباء ونتمنى أن تبقى النوايا سليمة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أن "الكلام عن ​عقوبات​ على حركة "أمل" ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو في الإعلام لكن ما نراه من قرارات للإدارة الأميركية يجلعنا نتوقع أي شيء منها رغم أنه لا يوجد إشارات حتى الآن"، مشيراً إلى أن "​خطة الكهرباء​ إنجاز وطني ولا يجوز تبنيها من جهة معينة".

وخلال حديث تلفزيوني، شدد على أن "الخطة لا تستقيم من دون تعيين هيئة ناظمة ل​قطاع الكهرباء​ وقضية الكهرباء ليست متصلة بالتجاذب السياسي بل هي بقضية كان لا بد من وضع حد لها"، موضحاً أن "العبرة في التنفيذ ونتمنى أن تبقى النوايا سليمة".

ولفت هاشم إلى أنه "يجب على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها تجاه ​الموازنة​ والإنفاق"، مؤكداً أن "ما حصل من تصرفات لمناضري حزب "البعث" غير مقبولة".

وشدد على أنه "كان هناك كلام في ​الجامعة العربية​ حول العلاقات مع ​سوريا​ وفي البرلمانات العربية والإسلامية هناك بحث بهذا الأمر"، مشيراً إلى أن "وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ يزور سوريا زيارة رسميا ويبحث الكثير من الأمور مع السوريين واليوم كان هناك تجاوب كبير وكانت الزيارة ناجحة".