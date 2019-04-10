الاخبار: زياد عبس يحضر لإطلاق حركة "مدنية" جديدة

ذكرت "​الاخبار​" انه لم يُشارك القيادي السابق في التيار الوطني الحرّ ​زياد عبس​، في الاجتماع الذي عقده أعضاء سابقون في التيار يوم السبت الفائت، وأطلقوا في نهايته تحركاً سياسياً جدياً تحت اسم "التيار". وغياب عبس، رغم ذكر اسمه من قبل رفاقه ضمن قائمة المشاركين، مردّه إلى رغبته في طيّ صفحة التيار العوني، والقطع نهائياً مع المرحلة السابقة، تحضيراً لإطلاق حركة "مدنية" جديدة.

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