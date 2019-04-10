جعجع: باسيل يريد احتكار التمثيل المسيحي ويعتبر نفسه ممثلاً لجميع المسيحيين

وصف رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، ​الوضع المالي​ والاقتصادي بالخطر، ورأى أن "البلد ينهار"، وأن ​الموازنة​ يجب أن تكون "ثورية ومتقشفة". مشددا على ضرورة الانصراف إلى معالجة الملفات الداخلية، لأنها كثيرة ومتشعبة".

ورأى جعجع في حديث صحافي أن رئيس ​التيار الوطني الحر​، الوزير ​جبران باسيل​، يتصرف على قاعدة أنه يحتكر التمثيل المسيحي، وهو في التعيينات يعمل على حصر التعيينات المسيحية به واستبعاد الآخرين، لكن القوات تتمسك بالآلية، لأنه حان الوقت كي تكون الإدارة مبنية على قواعد الكفاءة، حتى لو كان المعينون حزبيين أو ينتمون إلى أي تيار سياسي، مؤكدا ان ما يحصل حالياً، لا يبدو أنه يسير في هذا الاتجاه وستقف القوات ضده.

جعجع نفى مقولة ان القوات تلعب دور "المهادن" في هذه الأيام، او أنها في موقع المعزول إزاء دور التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الله. ويصر على أهمية المشاركة في الحكومة، رغم أن قوى سياسية حاولت طوال خمسة أشهر إبعادنا عن الحكومة، على حد تعبيره، وكانت تفضل لو لم نشارك، لكن مشاركتنا أثبتت أنها فعالة وضرورية، معتبرا ان ما حصل في ملف الكهرباء أكبر دليل على ذلك، ونحن مستمرون في أداء دورنا كاملاً، بدليل أن قوى لا نتفق معها سياسياً كحزب الله تؤيدنا في بنود كثيرة على طاولة مجلس الوزراء، وأشار الى انه يتفق أيضاً مع حزب الله على ضرورة التهدئة الداخلية، لافتا الى ان إذا كان الحزب في ظل هذا الوضع الإقليمي المتوتر، يريد تهدئة الوضع ولا يريد افتعال أي مشكلة ويذهب إلى معالجات ملفات المياه والكهرباء والصحة، فهل نذهب نحن إلى تفجيره ونحن نعلم خطورة الوضع الداخلي؟. وأوضح ان قرارنا التهدئة، رغم أن سقفنا السياسي لم يتغير، وعناويننا السياسية معروفة ولم نبدلها، لكن الخطر الداهم يتعلق بمالية الدولة والوضع الاقتصادي، فالدولة ليست على شفير الانهيار، بل تنهار. والخطر المالي والاقتصادي كبير، ونحن نرى أن لا جدوى من أي تصعيد، إذ يجب إنقاذ ما يجب إنقاذه في ظل الانهيار الحالي. واعتبر جعجع ان الحملة الحالية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ستترك آثاراً، ولو كانت هناك ملاحظات على هندسات مالية، ولكن الاسباب أصغر بكثير مما يُعتقد.